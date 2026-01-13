Un segnale positivo di rinascita per il paese | tre fratelli riaprono uno storico locale del paese

Tre fratelli hanno riaperto il Bar Casablanca, un locale storico di Civitella di Romagna, situato in Piazza Fratti 21. Dopo un periodo di chiusura, il locale ha ripreso la sua attività, offrendo un nuovo punto di riferimento per la comunità locale. L’inaugurazione avvenuta domenica segna un segnale positivo di rinascita per il paese, mantenendo vivo il patrimonio storico e sociale della zona.

Ha aperto ufficialmente le porte domenica il Bar Casablanca, nuovo punto di ritrovo nel cuore di Civitella di Romagna, in Piazza Fratti 21, sorto nei locali storicamente gestiti per molti anni dalla titolare del Bar Renato e rimasti chiusi per diverso tempo. A ridare vita a questo spazio simbolo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Nuova gestione per uno storico locale del centro: "Un segnale di vita per la città" Leggi anche: Inaugurata la "Città dei ragazzi" di Montevago, il sindaco: "Simbolo di rinascita del paese" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il sangiovannese Giuseppe Giordano tra i protagonisti della rinascita del Sasso d’Italia a Macerata; Costacurta e Colombari con i City Angels: la rinascita del figlio Achille attraverso il valore della solidarietà. Paese senza alimentari, la coppia indiana salva l'unico market del borgo: «Rinascita per i residenti che non dovranno più spostarsi» - «Sono particolarmente felice di questa nuova apertura – afferma la sindaca Zaida Franceschetti – perché rappresenta un segnale di rinascita del commercio di prossimità anche a Ramuscello, che negli ... ilgazzettino.it Todi, segnale di rinascita. È realtà la mensa-auditorium della scuola media Cocchi-Aosta - La dirigente Maria Rita Marconi: "Spazio polivalente, utilizzabile anche nel pomeriggio e la sera". lanazione.it Accolgo con grande soddisfazione la liberazione di Trentini e Burlò. Una bellissima notizia per i nostri connazionali e per le loro famiglie e un risultato importante per la nostra diplomazia. Ma è anche un segnale positivo per il consolidamento della democrazi x.com Pesca: basta tagli, servono rispetto e risorse vere Lo stop al fermo pesca 2026 è un primo segnale positivo, ma non può coprire un taglio del 67% dei fondi UE che metterebbe in ginocchio 350 mila lavoratori e un patrimonio economico e culturale, soprattutt - facebook.com facebook

