La pelle del mondo il nuovo viaggio di Stefano Mancuso e Lillo Petrolo dal 6 marzo su Rai3 | INTERVISTA VIDEO

Dal 6 marzo su Rai3 debutta “La pelle del mondo”, un nuovo viaggio condotto da Stefano Mancuso e Lillo Petrolo. La presentazione del programma è avvenuta durante una conferenza stampa moderata da Patrizia Scermino dell’Ufficio Stampa Rai. La produzione è a cura di Be Water Film. La trasmissione si concentra su temi legati all’ambiente e alla biodiversità.

La pelle del mondo, il nuovo programma di Rai Cultura prodotto da Be Water Film, è stato presentato questa mattina nella sala Blu di Via Teulada, nella sede Rai. In occasione di questo incontro con la stampa, Il Difforme ha avuto l’occasione di presenziare e capire un po’ di più su ciò che questo ambizioso progetto riserverà agli spettatori del Servizio Pubblico. Da ciò che si apprende, questo non sarà un contenuto legato alla divulgazione fine a sé stessa. L’intrattenimento giocherà un ruolo importante perché sapientemente intrecciato al rigore scientifico. L’irresistibile ironia e la curiosità autentica di Lillo Petrolo accompagneranno quello che è, di fatto, il cuore della trasmissione: il sapere dello scienziato di fama internazionale Stefano Mancuso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

