Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Arriva domani in libreria 'La stagione dell'identità. Dalla Brexit a Trump, perché orgoglio e valori contano più di salari e welfare', saggio -edito da Franco Angeli- di Domenico Petrolo, fondatore e direttore della società di comunicazione Cuntura, già responsabile della campagna del 2x1000 del Pd dal 2015 al 2018. Attraverso analisi ed interviste, tra cui Romano Prodi e lo storico Philipp Blom, Petrolo propone un'analisi del consenso elettorale in Occidente e del successo dei partiti populisti e nazionalisti, a fronte di una sinistra che vede troppo spesso l'identità tradizionale come un orpello del passato, mentre esalta le identità multiculturali e cosmopolite. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Editoria: in libreria 'La stagione dell'identità', saggio di Petrolo su consenso e nazionalismo

