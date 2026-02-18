Sky Sport dà il via alla nuova stagione di motori, portando in diretta oltre 1.800 ore di gare e programmi speciali. La piattaforma offre l’esclusiva dei Mondiali di Formula 1, MotoGP e Superbike, trasmettendo più di 200 gare in 41 weekend. Sono previsti anche approfondimenti, studi e rubriche che coinvolgono appassionati e tifosi. La ripresa del motorsport si apre con eventi di alto livello, attirando l’attenzione di milioni di spettatori in tutta Italia. La stagione si annuncia ricca di emozioni e colpi di scena.

Si accendono i motori su Sky Sport. La stagione del motorsport riparte con oltre 1.800 ore di sfide live - di cui oltre 300 tra studi, rubriche, approfondimenti e speciali – e l'esclusiva dei Mondiali di Formula 1, MotoGP e Superbike, con una copertura di 17 campionati e oltre 200 gare in 41 weekend. Proprio WorldSBK, WorldSSP e WorldSPB saranno i primi a scendere in pista venerdì 20 febbraio in Australia, dove l'8 marzo scatterà anche la Formula 1. Il via della MotoGp sarà invece l'1 marzo in Thailandia. RIVOLUZIONE F1 - Il piatto forte sarà la nuova Formula 1 con i motori al 50% elettrici, segnata anche dal debutto in griglia di Audi e Cadillac oltre che del nuovo circuito cittadino di Madrid. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sky accende i motori, al via la stagione di Formula1, MotoGP e Superbike

Sky Sport accende i motori: oltre 1.800 ore live tra F1, MotoGP e SuperbikeSky Sport ha annunciato la partenza della stagione motorsport 2026, innescata dall’accordo con i principali campionati internazionali.

Sky riaccende i motori: dalla Formula 1 a MotoGp e Wec, oltre 1.800 ore di diretteSky torna in pista con un’offerta ricca di sport: il motivo è la ripresa delle competizioni, dopo mesi di pausa, grazie a nuovi accordi con le principali leghe.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.