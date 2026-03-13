La Romagna protagonista alla Btm di Bari | il progetto Gusti racconta le vallate forlivesi attraverso i sapori

La Romagna è stata protagonista alla Btm di Bari, dove si è svolto il quarto Meeting di partenariato del progetto Gusti. Durante l’evento “Taste the Destination” all’interno della fiera Business Tourism Management, il progetto ha presentato le vallate forlivesi attraverso i sapori locali, offrendo una vetrina internazionale alle eccellenze del territorio.

Tre giornate intense di incontri, relazioni e scambi tra operatori del turismo hanno visto protagoniste anche le cinque vallate della provincia Vetrina internazionale per il territorio romagnolo al quarto Meeting di partenariato del progetto Gusti, ospitato all’interno dell’evento “Taste the Destination” durante la fiera Btm – Business Tourism Management di Bari. Tre giornate intense di incontri, relazioni e scambi tra operatori del turismo hanno visto protagoniste anche le cinque vallate della provincia di Forlì-Cesena, presentate come destinazione capace di coniugare tradizioni, enogastronomia e turismo sostenibile. Il progetto Gusti –... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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