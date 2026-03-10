I volti di Barengo | un progetto fotografico racconta il paese attraverso le persone che lo abitano

A Barengo è nato un progetto fotografico che prova a raccontare il paese in un modo semplice: partendo dalle persone. Si chiama "I volti di Barengo" ed è un'iniziativa di fotografia documentaria che raccoglie ritratti e storie di chi vive e lavora nel piccolo centro del Novarese. L'autore delle immagini è Gioele Iod, giovane fotografo e videomaker barenghese da poco maggiorenne. Il suo progetto nasce dall'idea di costruire una narrazione visiva della comunità locale: volti, mani, gesti quotidiani e ambienti di lavoro diventano così gli elementi attraverso cui raccontare la vita del paese. Iod non è nuovo a questo tipo di lavoro. Negli ultimi anni è diventato una presenza costante nella documentazione degli eventi locali, collaborando come fotografo con la Pro Loco di Barengo.