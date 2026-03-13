La Robur si prepara a giocare il derby domenica pomeriggio allo stadio Lungobisenzio di Prato. Dopo la pausa del fine settimana, durante la quale si è disputato il Torneo di Viareggio, la squadra tornerà in campo per cercare il sesto gol stagionale. La partita rappresenta un momento importante per la squadra, che punta a consolidare la propria posizione in classifica.

Il ritorno in campo è sempre più vicino: domenica pomeriggio, allo stadio Lungobisenzio di Prato, la Robur riprenderà il suo cammino, dopo il fine settimana di pausa in cui protagonista è stato il Torneo di Viareggio. Non era probabilmente il momento migliore per fermarsi, per i bianconeri, che stavano viaggiando sulle ali dell’entusiasmo per i 15 punti conquistati in cinque giornate, dall’arrivo di Gill Voria in panchina. Se non altro l’interruzione è servita alla squadra per rifiatare, come un trampolino di lancio verso la fase finale, e la più cruciale, della stagione regolare. Il ritorno in campo non sarà affatto morbido: il Prato,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Robur vuole prendersi il derby! Dopo la sosta caccia al sesto sigillo

Articoli correlati

Leggi anche: La Robur è a caccia della continuità. Attenzione! Sarà un derby complicato

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: lo’Italia punta su Della Mea e Peterlini! Shiffrin a caccia del sesto sigillo

Una selezione di notizie su Robur vuole

La Robur vuole iniziare bene il 2026. Ad Altopascio operazione continuitàLa vittoria di Trestina, per la Robur, è servita per tamponare l’emorragia di risultati, così mister Bellazzini, che aveva caratterizzato gli ultimi mesi del 2025. La luce alla fine del tunnel, il ... lanazione.it

Ora la Robur vuole rialzare la testa! C’è da chiudere bene un 2025 pessimoChiudere bene un 2025 pessimo, vissuto nella mediocrità più assoluta e senza sostanzialmente picchi in positivo se ci eccettua il buon avvio di questo campionato. Così la Robur si appresta ad ... lanazione.it