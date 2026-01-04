LIVE Sci alpino Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | lo’Italia punta su Della Mea e Peterlini! Shiffrin a caccia del sesto sigillo

Segui in tempo reale lo slalom gigante di Kranjska Gora 2026, con il team italiano impegnato nelle qualifiche. La gara vedrà protagonisti atleti di alto livello, tra cui Lara Della Mea e Martina Peterlini, in una competizione importante per la stagione. Restate aggiornati per tutte le ultime notizie, i risultati e le classifiche, in un contesto di confronto sportivo all’insegna della sobrietà e della chiarezza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 9.22: Questa la lista di partenza dello slalom di Karanjska Gora: 1 206355 DUERR Lena 1991 GER Head 2 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic 3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic 4 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head 5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol 6 516562 RAST Camille 1999 SUI Head 7 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard 8 506146 SWENN LAON Anna 1991 SWE Head 9 507168 AICHER Emma 2003 GER Head 10 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head 11 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head 12 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol 13 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol 14 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl 15 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl 16 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic 17 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol 18 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic 19 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head 20 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic 21 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer 22 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol 23 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head 24 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol 25 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic 26 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon 27 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol 28 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic 29 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl 30 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Rossignol 31 6536392 HURT A.

