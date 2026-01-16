La Robur è a caccia della continuità Attenzione! Sarà un derby complicato

La Robur si prepara a un derby importante, in programma domenica allo stadio Lotti. Si tratta di una sfida intensa tra due squadre determinate a ottenere i tre punti, fondamentali per proseguire il proprio percorso di crescita. La partita si preannuncia difficile, con un pubblico numeroso e appassionato pronto a sostenere le proprie squadre in un incontro che richiede attenzione e concentrazione.

Sarà un derby, domenica allo stadio Lotti, con tutti i crismi del caso. Una partita sentita, con una bella cornice di pubblico, in cui si affronteranno due squadre affamate di punti, punti necessari a raggiungere il traguardo. Il Siena deve colmare la distanza, di tre lunghezze, che lo separa dalla zona play off, il Poggibonsi ha nel mirino la salvezza. La squadra di Consonni, arrivato in corsa, per dare alla stagione dei leoni un finale diverso, dopo un girone di andata terrificante ha rialzato la testa, quella di Bellazzini lo ha fatto dopo un periodo di difficoltà, a secco di vittorie, e la piazza sul piede di guerra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

