La Resistenza dei Rom e Sinti | si presenta il libro di Chiara Nencioni

L'Istituto storico della Resistenza e dell'Età contemporanea di Forlì-Cesena, in collaborazione con il Comune di Forlì, propone la presentazione del libro, annullata lo scorso 13 gennaio per attività sismica, "Vittoriosi al fin liberi siam. Rom e Sinti nella Resistenza italiana" di Chiara Nencioni. La presentazione si svolgerà martedì 17 marzo alle ore 17 nella sala Dioniso dell'Istituto storico in via Albicini 25. All'evento, insieme all'autrice, dialogherà la presidente dell'Istituto storico della Resistenza e dell'Età contemporanea Ines Briganti. Chiara Nencioni, docente e giornalista, svolge attività di ricerca presso l'Università di Pisa e fa parte del comitato scientifico del corso di perfezionamento in Didattica della Shoah presso l'Università di Firenze.