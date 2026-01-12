Le storie delle popolazioni Rom e Sinti nella Resistenza italiana Chiara Nencioni presenta Vittoriosi al fin liberi siam

L’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, in collaborazione con il Comune di Forlì, presenta “Vittoriosi al fin liberi siam” di Chiara Nencioni. Il volume approfondisce il ruolo delle popolazioni Rom e Sinti nella Resistenza italiana, offrendo uno sguardo sulla loro esperienza e contributo durante quel periodo. Un’occasione per conoscere una testimonianza significativa e spesso poco conosciuta della storia italiana.

