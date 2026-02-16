Inter-Juventus il club nerazzurro difende Bastoni | nessuno lo considera un simulatore

L'Inter ha preso posizione contro le accuse di simulazione rivolte a Bastoni, dopo il fallo subito da Kalulu durante la partita contro la Juventus a San Siro. La società nerazzurra ritiene che il difensore non abbia ingannato l’arbitro e che l’episodio sia stato frainteso. Bastoni, che ha subito un contatto netto con l’avversario, si è visto accusare di aver simulato un fallo e di aver cercato di influenzare la decisione dell’arbitro. Tuttavia, il club evidenzia come nessuno consideri il suo giocatore un simulatore.

Al 42' minuto di Inter-Juventus, Alessandro Bastoni si è reso protagonista negativo della serata. Il difensore nerazzurro ha simulato in maniera eclatante su un tocco inesistente di Kalulu, portando all'espulsione del francese, con tanto di veemente esultanza alle sue spalle: un episodio che ha falsato clamorosamente la gara. L'episodio ha fatto infuriare dirigenti e tifosi delle squadre avversarie. Giorgio Chiellini ha parlato di "decisione inaccettabile", mentre i profili social di Bastoni e della moglie si sono riempiti di insulti e minacce. Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Bastoni non pensava che la vicenda avrebbe assunto dimensioni del genere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Bastoni si è arrabbiato dopo aver subito un fallo durante la partita e ha chiamato l’Inter, che ha subito preso posizione per difenderlo.

Dopo il cartellino rosso ricevuto da Kalulu durante il derby, Bastoni e la sua famiglia hanno deciso di spegnere i commenti sui social.

