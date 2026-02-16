Inter-Juventus il club nerazzurro difende Bastoni | nessuno lo considera un simulatore
L'Inter ha preso posizione contro le accuse di simulazione rivolte a Bastoni, dopo il fallo subito da Kalulu durante la partita contro la Juventus a San Siro. La società nerazzurra ritiene che il difensore non abbia ingannato l’arbitro e che l’episodio sia stato frainteso. Bastoni, che ha subito un contatto netto con l’avversario, si è visto accusare di aver simulato un fallo e di aver cercato di influenzare la decisione dell’arbitro. Tuttavia, il club evidenzia come nessuno consideri il suo giocatore un simulatore.
Al 42' minuto di Inter-Juventus, Alessandro Bastoni si è reso protagonista negativo della serata. Il difensore nerazzurro ha simulato in maniera eclatante su un tocco inesistente di Kalulu, portando all'espulsione del francese, con tanto di veemente esultanza alle sue spalle: un episodio che ha falsato clamorosamente la gara. L'episodio ha fatto infuriare dirigenti e tifosi delle squadre avversarie. Giorgio Chiellini ha parlato di "decisione inaccettabile", mentre i profili social di Bastoni e della moglie si sono riempiti di insulti e minacce. Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Bastoni non pensava che la vicenda avrebbe assunto dimensioni del genere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Bastoni turbato chiama l’Inter: il club lo difende… Non è un simulatore. L’esultanza? «Un riflesso»
Bastoni si è arrabbiato dopo aver subito un fallo durante la partita e ha chiamato l’Inter, che ha subito preso posizione per difenderlo.
Bastoni Inter, frasi shock dopo il match con la Juventus: il difensore nerazzurro disattiva i commenti sui social
Dopo il cartellino rosso ricevuto da Kalulu durante il derby, Bastoni e la sua famiglia hanno deciso di spegnere i commenti sui social.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inter-Juventus, analisi e pronostico degli esperti di DAZN Bet Club; Inter-Juventus | Le parole di Damien Comolli; Oops... - Inter.it; Felipe Melo: Il mio Inter-Juve tra il rosso per Balo e addii. Spalletti un fenomeno.
Il Milan è scontento per le decisioni arbitrali dopo Inter-Juventus e PisaLe tensioni tra Milan e arbitri dopo le recenti decisioni controverse che influenzano la corsa scudetto della squadra di Allegri. Il Milan ha recentemente affrontato una vittoria cruciale contro il Pi ... notiziemilan.it
Inter-Juventus, analisi e pronostico degli esperti di DAZN Bet ClubIl Derby d’Italia Inter-Juventus, match clou insieme a Napoli-Roma della venticinquesima giornata di Serie A Enilive, si presenta quest’anno come uno snodo cruciale della stagione. Un’eventuale vittor ... dazn.com
Inter Juventus accende le luci sul calcio povero di personalità, vertici e professionisti di ogni settore. Ed oggi l’assemblea di Lega che cambierà nuovamente gli scenari di ‘protocolli’ o ‘regolamenti’. Qualcuno salvi il calcio. #InterJuventus #Rocchi #AIA #Calcio - facebook.com facebook
Al di là delle voci delle ultime ore e delle infuocate polemiche posto Inter-Juventus, il ct della Nazionale Rino #Gattuso non prenderà provvedimenti nei confronti di Alessandro #Bastoni che resta per lui un pilastro azzurro e verrà dunque regolarmente convoca x.com