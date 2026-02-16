Bastoni si è arrabbiato dopo aver subito un fallo durante la partita e ha chiamato l’Inter, che ha subito preso posizione per difenderlo. La società nerazzurra afferma che l’esultanza del difensore non è una simulazione, ma semplicemente una reazione istintiva. Bastoni, infatti, ha spiegato di aver esultato come riflesso naturale, senza intenzione di provocare. La scena si è verificata nel secondo tempo, quando il difensore ha segnato un gol importante.

Bastoni turbato chiama l’Inter: il club lo difende. Non è un simulatore. L’esultanza? «Un riflesso». Scelta la strategia del silenzio. La domenica di Alessandro Bastoni, trascorsa nella quiete di Castelli Calepio, è stata tutt’altro che riposante. Il difensore dell’Inter è passato bruscamente dal campo di San Siro a un assedio digitale senza precedenti, scatenato dagli episodi del Derby d’Italia. Quella che doveva essere una giornata in famiglia si è trasformata in un incubo: la marea di insulti e minacce di morte apparsi sul web ha spinto il calciatore e la moglie Camilla a una mossa drastica, ovvero la chiusura dei commenti sui propri profili social per proteggere la propria serenità e quella della piccola figlia Azzurra, finita incredibilmente nel mirino degli hater. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Bastoni rischia la squalifica dopo aver simulato un fallo durante la partita tra Inter e Juventus, un episodio che ha suscitato molte polemiche tra tifosi e addetti ai lavori.

Bastoni si è scatenato dopo il gol contro la Juventus, attirando l’attenzione sui festeggiamenti esagerati.

