La rassegna Women a Teatrocittà

“We Talk - Rompiamo il silenzio”, spettacolo che ha inaugurato la rassegna WOMEN il 7 e 8 marzo scorso a Roma, ha riscosso grande successo e ora la manifestazione va avanti e cambia location. Le due serate al Teatro Torpignattara hanno registrato il tutto esaurito, con numerose richieste di ingresso rimaste in lista d’attesa a causa della capienza limitata della sala del luogo. Scritto e diretto da Daniela Aversa, lo spettacolo affronta il tema della violenza e della discriminazione di genere attraverso un racconto corale costruito tra teatro, testimonianze e linguaggi artistici diversi. La risposta del pubblico è stata intensa e partecipata: lunghi applausi hanno accompagnato il finale dello spettacolo in un clima di forte emozione condivisa tra artisti e spettatori. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Sold out per We Talk: la rassegna WOMEN continua al TeatrocittàGrande partecipazione per lo spettacolo di apertura della rassegna ideata da Daniela Aversa: due serate sold out e pubblico coinvolto nel racconto...

"Women": cinque spettacoli a Roma tra il Teatro Torpignattara e TeatrocittàDal 7 marzo al 10 maggio a Roma tra il Teatro Torpignattara e Teatrocittà si terrà Women, la rassegna multidisciplinare che intende raccontare la...

