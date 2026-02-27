Women | cinque spettacoli a Roma tra il Teatro Torpignattara e Teatrocittà

Dal 7 marzo al 10 maggio a Roma tra il Teatro Torpignattara e Teatrocittà si terrà Women, la rassegna multidisciplinare che intende raccontare la complessità dell’universo umano, un percorso che invita il pubblico a interrogarsi sul presente e sull’identità. “WOMEN nasce dal desiderio di creare. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Al via Yorick Festival. Sei spettacoli internazionali e cinque spazi tra musei e teatro: lo spirito del Fool shakespeariano a Roma dal 7 al 17 febbraio 2026Sei spettacoli di drammaturgia contemporanea dal respiro internazionale, quattro musei, un teatro, un solo spirito: l’eredità del Fool shakespeariano...

Parte “La Stagione Teatrale” di Montella: cinque spettacoli per ritrovarsi a teatroC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Montella...