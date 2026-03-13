La Rai cancella il post su Martina Miliddi ma le polemiche ormai infuriano | Fiorello dice la sua con un post ironico

La Rai ha rimosso un post su Martina Miliddi, scatenando reazioni sui social. Nei giorni scorsi, l’emittente ha deciso di cancellare quel contenuto dopo le polemiche che sono esplose online. Fiorello ha risposto alla vicenda con un commento ironico, attirando l’attenzione sul caso. La situazione ha portato a un acceso dibattito tra gli utenti e gli addetti ai lavori.

Una polemica social inattesa ha investito la Rai nei giorni scorsi, costringendo l'emittente pubblica a fare marcia indietro su un contenuto pubblicato sui suoi canali ufficiali. Al centro della vicenda c'è un breve video della ballerina Martina Miliddi durante una puntata di Affari Tuoi, ma non tanto per le immagini in sé quanto per la didascalia che le accompagnava. Il video, pubblicato dopo la puntata di domenica 8 marzo sui profili ufficiali di Rai 1 e della piattaforma RaiPlay, mostrava Miliddi avvicinarsi al conduttore Stefano De Martino ed eseguire un casqué prima della sua esibizione. Nulla di particolarmente controverso, almeno fino a quando non si leggeva il testo scelto dal social media team per presentare il contenuto.