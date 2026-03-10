Vergognatevi Affari Tuoi nella bufera | Rai cancella il post su Martina Miliddi dopo la frase shock

Il programma televisivo “Affari Tuoi” è finito sotto i riflettori dopo che la Rai ha rimosso un post su Martina Miliddi, scritto con un linguaggio considerato offensivo. L’episodio ha generato polemiche online e ha portato alla cancellazione del contenuto, mentre il servizio pubblico si è trovato al centro di discussioni riguardo alla gestione dei suoi profili social.

Il panorama televisivo italiano si trova nuovamente al centro di un acceso dibattito mediatico a causa di una gestione social ritenuta inappropriata da parte del servizio pubblico. La vicenda riguarda Martina Miliddi, ballerina professionista ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, attualmente impegnata nel cast del celebre game show Affari Tuoi su Rai1. Quella che doveva essere una semplice celebrazione di un momento di spettacolo si è trasformata in un vero e proprio caso di comunicazione, spingendo la Rai a una repentina rimozione di un contenuto multimediale dalle proprie piattaforme ufficiali. Il fulcro della polemica non risiede tanto nell'esibizione in sé, quanto nella scelta testuale adottata per promuoverla, giudicata da molti utenti e osservatori come sessista e ammiccante.