I volontari di Viterbo clean up sospendono gli interventi in città | Ricevuta diffida dal Comune

I volontari di Viterbo Clean Up hanno annunciato la sospensione delle operazioni di raccolta rifiuti in città dopo aver ricevuto una diffida ufficiale dal Settore ambiente del Comune di Viterbo. La decisione riguarda tutte le attività di volontariato ambientale svolte nell’ambito territoriale comunale, che sono state temporaneamente interrotte in attesa di chiarimenti e eventuali novazioni.

"L'associazione Viterbo Clean Up comunica con rammarico la sospensione delle attività di raccolta volontaria dei rifiuti sul territorio comunale, a seguito di una diffida ricevuta da parte del Settore ambiente del Comune di Viterbo".