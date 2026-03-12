Diffida a Viterbo clean up il caso diventa politico | Frontini scarica il dirigente del Comune

La diffida ai volontari di Viterbo clean up è diventata un tema politico, con la sindaca Chiara Frontini che critica pubblicamente un dirigente del Comune, attribuendogli responsabilità nell'organizzazione dell'iniziativa. La questione ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e dei media locali, portando il dibattito sulla gestione e sulle decisioni all’interno dell’amministrazione comunale.

La sindaca Chiara Frontini prende le distanze dalla diffida del settore Ambiente all'associazione di volontariato: "Quel documento non rappresenta l'amministrazione, l'attivismo civico è un dono inestimabile" La diffida ai volontari di Viterbo clean up diventa un caso politico, con la sindaca Chiara Frontini che, di fatto, attacca arrivando a "scaricare" l'operato di un dirigente del Comune. "Quel documento non rappresenta questa amministrazione", tuona la prima cittadina su Facebook. Viterbo clean up è stata diffidata dal settore Ambiente di palazzo dei Priori, il cui dirigente è Simone Moncelsi. Una vicenda che ha portato l'associazione ad annunciare la sospensione delle attività di raccolta dei rifiuti sul territorio.