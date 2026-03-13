Domani alle 17 presso la Sala Da Massa Carrara della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca verrà presentato il libro di Riccardo Massagli intitolato

In un libro l’affascinante viaggio per immagini nella storia e nell’arte lucchese, dedicato a giovani lettori: sarà presentato domani alle 17 presso la Sala Da Massa Carrara della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca il volume di Riccardo Massagli dal titolo " La più piccola metropoli del Mondo ". Si tratta di un fantastico viaggio nel tempo, dagli Etruschi a oggi, un percorso che attraverso i secoli, grazie a straordinarie illustrazioni, di luoghi, personaggi, dettagliate mappe e vedute della città, racconta l’evolversi della forma della città, modellata dalla sua storia, con i segni dell’arte, del costume, le tracce dei protagonisti e dei cittadini che l’hanno resa quello che è oggi: un gioiello architettonico, uno scrigno di arte e di storia che hanno disegnato l’unicum della "più piccola metropoli del mondo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La più piccola metropoli. Fantastica storia di Lucca

