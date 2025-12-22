Rob Reiner una star di La storia fantastica distrutta per la sua morte | Ho pianto e urlato per ore
Mandy Patinkin non sa ancora come elaborare la morte del suo caro amico e collega Rob Reiner, ucciso insieme alla moglie Michele Singer otto giorni fa. In uno speciale di CBS News dal titolo Rob Reiner - Scenes from a Life in onda nel weekend negli Stati Uniti, Mandy Patinkin, che recitò per lui in uno dei suoi grandi successi, La storia fantastica, ha manifestato tutto il suo dolore per la scomparsa. La star di Criminal Minds ha rievocato il momento in cui ha scoperto la morte del regista e ha dichiarato di non essere riuscito a calmarsi e non piangere per diverse ore, senza chiudere occhio la notte successiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Rob Reiner, da “La storia fantastica” a “Misery non deve morire”: chi era il regista e produttore ucciso a Los Angeles
Leggi anche: Donald Trump gelido sulla morte di Rob Reiner: “La sua ossessione per me ha fatto impazzire tutti”
Rob Reiner ha reso le nostre vite migliori; UCCISI ROB REINER E LA MOGLIE MICHELE: ARRESTATO IL FIGLIO NICK; Rob Reiner, eclettico e impegnato riusciva a trasformare gli attori in grandi star; Tragica scomparsa del geniale regista ebreo newyorchese Rob Reiner.
Rob Reiner, una star di La storia fantastica distrutta per la sua morte: "Ho pianto e urlato per ore" - Mandy Patinkin non sa ancora come elaborare la morte del suo caro amico e collega Rob Reiner, ucciso insieme alla moglie Michele Singer otto giorni fa.
Omicidio di Rob Reiner e della moglie Michele, i due non hanno mai perso la speranza di aiutare il figlio Nick - Man mano che le indagini procedono, nuove fonti rivelano le preoccupazioni della coppia di genitori, convinta di avere più tempo per aiutare il 32enne
Chi era Rob Reiner, il celebre regista di Hollywood 78enne accoltellato in casa. Ha fatto la storia del cinema - Rob Reiner e la moglie Michele Singer sono stati trovati senza vita in casa, si indaga per duplice omicidio e il sospettato del doppio accoltellamento mortale è il figlio del regista, Nick.
Il regista ucciso dal figlio insieme alla moglie ha diretto "Misery non deve morire" e "Stand by me". La coppia è stata accoltellata a Los Angeles. La star di Hollywood lascia un'eredità di 200 milioni di dollari
Il figlio dei Reiner incriminato per l'omicidio dei genitori. I procuratori di Los Angeles hanno annunciato che incrimineranno Nick Reiner, figlio del regista Rob Reiner, con due capi d'accusa
