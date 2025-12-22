Mandy Patinkin non sa ancora come elaborare la morte del suo caro amico e collega Rob Reiner, ucciso insieme alla moglie Michele Singer otto giorni fa. In uno speciale di CBS News dal titolo Rob Reiner - Scenes from a Life in onda nel weekend negli Stati Uniti, Mandy Patinkin, che recitò per lui in uno dei suoi grandi successi, La storia fantastica, ha manifestato tutto il suo dolore per la scomparsa. La star di Criminal Minds ha rievocato il momento in cui ha scoperto la morte del regista e ha dichiarato di non essere riuscito a calmarsi e non piangere per diverse ore, senza chiudere occhio la notte successiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Rob Reiner, una star di La storia fantastica distrutta per la sua morte: "Ho pianto e urlato per ore"

