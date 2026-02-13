Singapore | Oltre la metropoli il fascino nascosto delle isole tra storia natura e tradizioni ancestrali

Singapore ha attirato l’attenzione per le sue isole poco conosciute, che sono state riscoperta grazie alla crescente curiosità dei turisti. La causa è l’aumento di visitatori che vogliono scoprire luoghi fuori dal caos cittadino, spinti anche dalla voglia di immergersi nella natura e di conoscere tradizioni antiche. Tra le isole, alcune conservano resti di colonie storiche, mentre altre offrono paesaggi selvaggi e spiagge tranquille, lontano dall’effervescenza di Singapore stessa.

Singapore: Oltre lo Skyline, il Fascino Nascosto delle sue Isole. Singapore, la metropoli ultramoderna del Sud-est asiatico, custodisce un tesoro inaspettato: un arcipelago di 63 isole che raccontano storie di quarantene coloniali, di resilienza naturale e di un passato lontano dalla frenesia urbana. Dalla rurale Pulau Ubin alla quiete di St John’s, fino alla trasformazione di Sentosa, queste isole offrono una prospettiva inedita sulla città-stato, rivelando un legame profondo con il mare e la sua storia. Pulau Ubin: Un Tuffo nel Passato Rurale. Pulau Ubin, situata all’estremo nord-est di Singapore, rappresenta un’istantanea del passato rurale dell’isola, un “kampung” sopravvissuto all’incalzare della modernità.🔗 Leggi su Ameve.eu Bovino e la valle del Cervaro: tra storia, natura e tradizioni Argomenti discussi: Le 10 città con più miliardari al mondo: ecco dove vivono i super-ricchi. OLTRE IL METODO SINGAPORE: PERCHÉ LA MATEMATICA HA BISOGNO DI UNA TERZA DIMENSIONE In molti mi chiedono: "Cosa cambia tra il Metodo Giò e il celebre Metodo Singapore". Entrambi partono dal concreto, ma la differenza fondament - facebook.com facebook