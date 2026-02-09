La Goldengas passa a Pescara | ora i playoff sono più vicini

La Goldengas di Senigallia ha vinto a Pescara con il punteggio di 81-75. La squadra di coach D’Agostino ha messo in campo energia e determinazione, avvicinandosi così ai playoff. Cocco ha segnato 25 punti, mentre Lazzari e Bertoni hanno contribuito con 15 e 10 punti. La partita si è decisa negli ultimi minuti, ma alla fine i senigalliesi sono riusciti a portare a casa la vittoria. Ora il team guarda avanti, più vicino all’obiettivo di qualificarsi.

AMATORI 75 GOLDENGAS SENIGALLIA 81 AMATORI: D'Agostino 6, Izzo 14, Fabris, Cocco 25, Morigi 1, Porfilio, Tusuni 4, Bertoni 10, Lazzari 15, Mazzilli ne, Dervishi. All. Di Iorio GOLDENGAS SENIGALLIA: Battisti 4, Sirri 4, Clementi 21, Di Francesco 4, Sablich 7, Tourn 11, Fabbri ne, Cicconi Massi 9, Foglietti 2, Giampieri 19. All. Petitto Arbitri: Gaudenzi e Di Carlo Parziali: 19-20 33-43 57-58 75-81 Non una partita facile, ma la Goldengas la porta a casa, si aggiudica la seconda vittoria consecutiva e sale a 24 punti battendo al PalaElettra Pescara 75-81. Almeno i playoff sono ormai vicinissimi. Dopo un primo quarto in perfetto equilibrio (19-20) Senigallia allunga nel secondo dove tocca il +10, massimo vantaggio, al 17' col canestro di Battisti (28-38): migliore il secondo periodo dei biancorossi che vanno negli spogliatoi con un buon margine, 33-43.

