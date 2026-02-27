Domani sera al PalaTriccoli si sfidano Pallacanestro Jesi e Goldengas Senigallia in un derby che promette emozioni. Le due squadre si affrontano con l’obiettivo di conquistare punti preziosi in classifica, offrendo ai tifosi un match intenso e combattuto. La palla a due è prevista per le 21, pronti a vivere un incontro di grande battaglia sul parquet.

Il derby di domani al PalaTriccoli tra Pallacanestro Jesi e Goldengas Senigallia (palla a due alle 21)? Il vis a vis tra l’Usato Sicuro e il Nuovo che Avanza. Per chiarire: l’usato sicuro, virtuosa modalità di gestire e amministrare una società sportiva, risultato del lavoro di chi - Sonia Fileri erede del presidentissimo Claudio Moroni - con coraggio e passione ha deciso di dedicare tempo ed energie alla causa della pallacanestro sulla spiaggia di Velluto, un misto di intuizioni vincenti e consapevole oculatezza riassunta così: applauso a chi sa fare bene (se da più di venti anni, per fare un esempio, c’e scritto Goldengas sulle tue maglie un motivo ci sarà) con quello che passa il convento (quante squadre in giro per lo Stivale più autoctone e con gli stessi risultati di questa affidata a coch Gian Marco Petitto?). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pallacanestro Jesi e Goldengas: derby da gustare

B interregionale, dodicesima giornata con le squadre anconetane attese da big match. Pallacanestro Jesi se la dovrà vedere nel derby con Civitanova. La Goldengas apre le danze con Bisceglie. Domani JesiDodicesima giornata in serie B Interregionale con le due squadre della provincia di Ancona attese in casa da altrettanti big match.

B interregionale, alle 21 al Palatriccoli arriva un Val Di Ceppo ultimo in classifica. La Goldengas in scia positiva da quattro giornate. Jesi gioca in anticipo, Senigallia sfida il fanalino CanosaSi chiude il girone di andata in serie B Interregionale di basket con le lanciate Goldengas Senigallia e Pallacanestro Jesi che possono mettere...

Con grande piacere Pallacanestro Jesi New Baskin presenta il convegno “Diverso a chi” che si terrà venerdì 27 febbraio 2026 dalle ore 17,30 all’hotel Federico II di Jesi. Si parlerà della diversità partendo dall’esperienza baskin e affrontando diversi concetti - facebook.com facebook