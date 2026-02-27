Il telescopio James Webb ha immortalato un’immagine dettagliata della nebulosa PMR 1, conosciuta anche come Exposed Cranium, grazie alla sua forma che ricorda un cranio. La foto permette di osservare le caratteristiche di questa regione celeste, offrendo un'istantanea dell'evoluzione stellare in corso. L’immagine rappresenta un esempio di come la tecnologia moderna consenta di esplorare e documentare i fenomeni più lontani.

Un nuovo scatto del James Webb Space Telescope ritrae la nebulosa PMR 1, soprannominata Exposed Cranium per l’aspetto che richiama un cranio. L’immagine è stata ottenuta impiegando dati near-infrared e mid-infrared, capaci di mettere in evidenza strutture invisibili agli occhi nudi. In passato, il Spitzer Space Telescope aveva già esplorato questa nube, ma la configurazione attuale consente una risoluzione e una profondità notevolmente superiori. La osservazione si basa su due strumenti principali: NIRCam e MIRI. La visione fornita da NIRCam consente di penetrare la polvere, offrendo uno sguardo su stelle e sistemi stellari nascosti dietro la nube. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - James webb cattura la nebulosa del teschio trasparente e l’istante dell’evoluzione della stella morente

James Webb cattura un pianeta a forma di limone che sfida ogni teoriaC’è un nuovo “protagonista” nel catalogo dei mondi alieni e sembra uscito da un film di fantascienza: si chiama PSR J2322-2650b ed è l’esopianeta più...

James Webb svela la doppia anima della protostella HH46(Adnkronos) – Grazie alla tecnologia a infrarossi del James Webb Space Telescope (JWST), un tbeam guidato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica...

Temi più discussi: Webb cattura l’’aspetto cerebrale’ di una nebulosa; Il telescopio James Webb cattura il collasso diretto di una stella nel buco nero nella vicina Andromeda; L’astrofotografo cattura dettagli senza precedenti della coda della cometa interstellare dopo essere passata vicino al Sole; Un’immagine recente conferma la continua attività della cometa interstellare diretta verso Giove.

JWST cattura la prima immagine di un esopianetaIl James Webb Space Telescope ha catturato la prima immagine di un esopianeta con una massa simile a quella di Saturno, usando gli infrarossi. Da quasi tre anni, il James Webb Space Telescope (JWST) ... punto-informatico.it

Il telescopio spaziale James Webb ha catturato una bellissima immagine della Nebulosa del Ragno RossoCome abbiamo avuto modo di scrivere in altre occasioni, il telescopio spaziale James Webb cattura diverse tipologie di immagini con diversi obiettivi (pur rimanendo uno strumento scientifico). Tra ... hwupgrade.it

Non perdetevi l'ultimo 'scintillante' episodio di #SpaceSparks - che ci presenta la galassia vicina NGC 5134 nelle immagini catturate dal telescopio spaziale James Webb! @ESA_Webb x.com

Utilizzando il James Webb, un team di ricercatori è riuscito a individuare la stella progenitrice della supernova SN 2025pht, scoprendo che si trattava di una supergigante rossa avvolta da una quantità eccezionale di polvere. Tutti i dettagli: - facebook.com facebook