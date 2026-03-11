Spettacolo ' Mistero buffo' al Cine Teatro Garibaldi di Giarre
Sabato 14 marzo alle 17 al Cine Teatro Garibaldi di Giarre si tiene lo spettacolo
Nuovo attesissimo appuntamento con la stagione teatrale “Kallipolis” diretta da Alfio Zappalà, organizzata da ArchiDrama, con il patrocinio del Comune di Giarre, tra lo storico e rinnovato Cine Teatro Rex e il Cine Teatro Garibaldi di Giarre dove sabato 14 marzo (pomeridiano ore 17.30, serale ore. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
