Inclusione 20 bambini autistici al Complesso La Fenice con Autismo Campania Onlus

Al Complesso La Fenice, si è svolto l’evento dedicato a 20 bambini autistici con il supporto di Autismo Campania Onlus. Tiziano De Palma, direttore della struttura, ha sottolineato il forte legame con l’associazione, evidenziando l’impegno condiviso per promuovere inclusione e sostegno. Queste iniziative rappresentano un passo importante verso un ambiente più accogliente e sensibile alle esigenze di tutti i bambini.

Tiziano De Palma, direttore del Complesso “La Fenice”: “Siamo legati ad Autismo Campania, queste iniziative ci rendono orgogliosi”. Casalnuovo di Napoli. Quanto vale il sorriso di un bambino, la spensieratezza temporanea di un genitore, la possibilità di vivere un momento di inclusione concreta insieme ad altri coetanei? La risposta la possono dare i genitori dei venti bambini autistici associati ad Autismo Campania Onlus che questa mattina, grazie a Salvatore Cimmino ed alla disponibilità della famiglia Alterio, hanno potuto vivere una giornata diversa ed in armonia nel Complesso “La Fenice” di Casalnuovo di Napoli visitando il Villaggio di Santa Claus, a contatto con tanti animali ed esplorando il magico mondo dei dinosauri. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Inclusione, 20 bambini autistici al Complesso La Fenice con Autismo Campania Onlus Leggi anche: Inclusione concreta a La Fenice: oltre 50 bambini disabili ospitati gratuitamente con le loro famiglie Leggi anche: Da Barzanò al Kenya: 93 bambini operati al cuore grazie alla onlus lecchese La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Make Life An Inclusive Ride – I Bambini delle Fate in Indonesia; Aiuti per disabili nel 2026: tutte le nuove agevolazioni. Campo estivo inclusivo per 20 bambini autistici a Casalnuovo - Venti tra bambini e ragazzi autistici parteciperanno per una settimana ad un campo estivo gratuito organizzato da "Autismo Campania Onlus" grazie al 5x mille ed all'ospitalità del Complesso La Fenice ... ansa.it Bmw in viaggio con «I Bambini delle Fate» per sostenere i ragazzi affetti da autismo - Il dipartimento dedicato alle moto del marchio tedesco affianca l'associazione nel viaggio in Indonesia di Franco e Andrea Antonello, un’esperienza che diventa racconto di inclusione e responsabilità ... corriere.it

Campo estivo per bimbi autistici nel parco giochi di Casalnuovo: «Gratis con il 5X1000 - Autismo Campania Onlus ha organizzato un campo estivo per bambini autistici completamente gratuito grazie al 5xmille ed all'ospitalità del Complesso La Fenice. ilmattino.it

Torna l'appuntamento tradizionale del primo gennaio per sostenere i progetti di inclusione dei bambini fragili - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.