La morte di mio fratello Evan? Mi stanno aiutando i 10 anni di analisi alle mie spalle Vado a ballare torno alle 2 e mezza Faccio cose da ragazzina | parla Andrea Delogu

È stato un 2025 impegnativo per Andrea Delogu. Ha vinto l’ ultima edizione di “Ballando con le stelle” con Nikita Perotti, ma è stato un trionfo goduto a metà perché il 29 ottobre 2025 suo suo fratello Evan, 18 anni, è morto in un incidente in moto. “Mi stanno aiutando i dieci anni di analisi alle mie spalle,- ha dichiarato a Il Corriere della Sera – non i prossimi 10: quelli serviranno a lenire una ferita che non si chiuderà mai. Ci tengo, che rimanga aperta, voglio continuare a sentire questo dolore, imparare a guardarlo in faccia e a gestirlo. Non voglio lasciarlo andare”. “Evan ricino a casa sua, a Bellaria Igea Marina. Sono andata solo una volta a trovarlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

