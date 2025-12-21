Andrea Delogu trionfa a Ballando con le Stelle il post commovente di papà Walter | Amore mio grazie anche da Evan da lassù sorriderà
Rimini, 21 dicembre 2025 – Andrea Delogu ha trionfato in coppia con Nikita Perotti nell’edizione 2025 di Ballando con le Stelle. La conduttrice e showgirl riminese ha ottenuto il successo dopo un periodo davvero difficile, poiché meno di due mesi fa ha perso il fratello 18enne Evan in un incidente stradale. Episodio tragico che aveva messo in discussione il prosieguo nella competizione televisiva della 33enne nata e cresciuta a San Patrignano. Subito dopo la vittoria, il padre di Andrea Delogu, Walter, ha scritto un post commovente su Facebook dove ha anche ricordato il giovanissimo Evan. I vincitori Andrea Delogu con Nikita Perotti durante la puntata finale della ventesima edizione del programma televisivo della Rai “Ballando con le stelle”, condotto da Milly Carlucci e Massimiliano Rosolino, Roma, 20 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
