Rimini, 21 dicembre 2025 – Andrea Delogu ha trionfato in coppia con Nikita Perotti nell’edizione 2025 di Ballando con le Stelle. La conduttrice e showgirl riminese ha ottenuto il successo dopo un periodo davvero difficile, poiché meno di due mesi fa ha perso il fratello 18enne Evan in un incidente stradale. Episodio tragico che aveva messo in discussione il prosieguo nella competizione televisiva della 33enne nata e cresciuta a San Patrignano. Subito dopo la vittoria, il padre di Andrea Delogu, Walter, ha scritto un post commovente su Facebook dove ha anche ricordato il giovanissimo Evan. I vincitori Andrea Delogu con Nikita Perotti durante la puntata finale della ventesima edizione del programma televisivo della Rai “Ballando con le stelle”, condotto da Milly Carlucci e Massimiliano Rosolino, Roma, 20 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Andrea Delogu trionfa a Ballando con le Stelle, il post commovente di papà Walter: “Amore mio, grazie anche da Evan, da lassù, sorriderà”

Leggi anche: Andrea Delogu trionfa a Ballando con le stelle: “Grazie alla mia famiglia e al mio maestro Nikita”

Leggi anche: Il racconto straziante di Andrea Delogu a ‘Ballando’: “Mio fratello era ed è un pezzo di me”. Poi il post: “Circondata da amore. Grazie”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Andrea Delogu trionfa a Ballando con le stelle: Grazie alla mia famiglia e al mio maestro Nikita; Ballando con le stelle, trionfa Andrea Delogu con Nikita Perotti; Ballando con le stelle, trionfa Andrea Delogu, Francesca Fialdini seconda: è gara di bravura; Ballando con le stelle, la vittoria incredibile di Andrea Delogu. Sconfitta di Francesca Fialdini.

Andrea Delogu trionfa a Ballando con le Stelle, il post commovente di papà Walter: “Amore mio, grazie anche da Evan, da lassù, sorriderà” - Sui social il padre della showgirl ha celebrato la vittoria della figlia evocando il fratello 18enne morto in un incidente stradale in provincia di Rimini a ottobre scorso: “Eri lì con lei” ... ilrestodelcarlino.it