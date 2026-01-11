Muore Orazio Svelto Bernini | Ha illuminato la fisica italiana e internazionale

È scomparso Orazio Svelto, figura di spicco nel campo della fisica italiana e internazionale. Tra le voci che hanno contribuito a consolidare l’identità della fisica nel nostro Paese, Svelto ha lasciato un’impronta significativa. La sua attività e il suo impegno scientifico rappresentano un patrimonio importante per la comunità accademica e la ricerca. La sua perdita è un momento di riflessione sul valore del suo contributo alla scienza italiana e globale.

E' morto Orazio Svelto. Il ministro Bernini: "addio a scienziato straordinario" - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.