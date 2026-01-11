Muore Orazio Svelto Bernini | Ha illuminato la fisica italiana e internazionale
È scomparso Orazio Svelto, figura di spicco nel campo della fisica italiana e internazionale. Tra le voci che hanno contribuito a consolidare l’identità della fisica nel nostro Paese, Svelto ha lasciato un’impronta significativa. La sua attività e il suo impegno scientifico rappresentano un patrimonio importante per la comunità accademica e la ricerca. La sua perdita è un momento di riflessione sul valore del suo contributo alla scienza italiana e globale.
Tra le voci che hanno contribuito a costruire un'identità solida per la fisica italiana, Orazio Svelto occupa una posizione di rilievo. Nato nel 1936, ha attraversato le trasformazioni della ricerca scientifica mantenendo una coerenza che ha reso la sua traiettoria un riferimento anche per le generazioni successive. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un'ondata di riconoscimento sincero, non solo per il livello del suo lavoro, ma per l'impatto che ha avuto sulla formazione di interi gruppi di ricercatori.
E’ morto Orazio Svelto. Il ministro Bernini: “addio a scienziato straordinario”.
Addio a Orazio Svelto, pioniere della ricerca sui laser in Italia - Addio al fisico Orazio Svelto: è morto oggi a Milano, a 89 anni, il pioniere della ricerca sui laser in Italia e figura cardine dell'elettronica quantistica a livello internazionale. ansa.it
