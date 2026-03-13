La Meloni | Per i giudici varrà solo il merito

Il premier si è recato a Milano per sostenere il Sì e ha dichiarato che per i giudici conterà solo il merito. Ha commentato le critiche rivolte alle riforme, affermando che ogni volta si denuncia una svolta illiberale quando si cerca di modificare qualcosa nel paese. La sua presenza ha attirato l’attenzione, mentre le sue dichiarazioni sono state rivolte alla campagna referendaria in corso.

Il premier a Milano a sostegno del Sì: «Quante mistificazioni, ogni volta che si prova a cambiare qualcosa in Italia si urla alla svolta illiberale. Questa non è una legge contro i magistrati, ma per il bene dei tanti che non si sono mai piegati alla logica delle correnti». Le vie attorno al teatro Parenti di Milano sono blindate da polizia e carabinieri. La manifestazione della sinistra, capeggiata da Potere al popolo, arriva puntuale. Soliti slogan e manifesti: «Scacciamo il governo Meloni», «No alla guerra sociale». All'interno del teatro, però, tutto fila liscio. La maratona in sostegno del referendum sulla giustizia del prossimo 22 e 23 marzo prosegue senza interruzioni.