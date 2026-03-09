Meloni 13 minuti di videomessaggio per promuovere il ‘Sì’ al referendum Con il sorteggio varrà solo il merito dei magistrati

Il presidente del consiglio ha pubblicato un videomessaggio di 13 minuti per sostenere il sì al referendum sulla giustizia. Durante il messaggio ha affermato che, con il sorteggio, saranno valutati solo il merito e le competenze dei magistrati. L’intervento è stato diffuso oggi a Roma e si inserisce nel dibattito sul tema.

Roma, 9 marzo 2026 – Tredici minuti di per "fare chiarezza" sulla riforma della Giustizia. A due settimane dal referendum del 22 e 23 marzo Giorgia Meloni si rivolge ai cittadini con un videomessaggio che sponsorizza il 'Sì' alla legge del governo che modifica sette articoli della Costituzione, con l'intento di "rispondere alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione" I " giudici hanno un potere enorme su tutti i cittadini", afferma Meloni. A cui "quasi mai corrisponde un'adeguata responsabilità". " Se un magistrato sbaglia, se si dimentica come è accaduto un imputato in carcere per quasi un anno oltre la scadenza del termine, nella maggior parte dei casi non accade assolutamente nulla.