Bindi da legare | Con il Sì al referendum si rischia la dittatura solo i giudici fermano la Meloni video

Rosy Bindi ha affermato che il sì al referendum potrebbe portare a una dittatura, sostenendo che solo i giudici sono in grado di fermare la Meloni. La sua dichiarazione, fatta durante una trasmissione televisiva, ha suscitato molte polemiche tra gli ascoltatori. Bindi ha sottolineato che la riforma della giustizia proposta dal governo rappresenta un rischio per la democrazia, mentre alcuni esperti hanno definito le sue parole troppo allarmistiche. La discussione continua ad alimentare il dibattito pubblico.

Pericolo dittatura. Durante la puntata di In altre parole, Rosy Bindi l'ha sparata davvero grossa commentando la riforma della giustizia proposta dal governo. La responsabile dei Comitato per il No ha sottolineato i pericoli di una concentrazione eccessiva di potere. "La riforma attribuisce alla maggioranza un potere costituente che non ha. La democrazia ha un limite: chi prende i voti alle elezioni non deve violare la Costituzione e trasformarsi gradualmente in una dittatura, in una democrazia illiberale. Quello che fa Trump ne è un esempio: c'è una sentenza della Corte, lui prende un'altra decisione e ripete lo stesso errore.