Firenze il Premio Zeffirelli ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica

Da lanazione.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Premio Zeffirelli di Firenze ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, un riconoscimento ufficiale che conferma il suo valore nel settore culturale e artistico. Questo attestato valorizza l'importanza del premio nel panorama dello spettacolo italiano e internazionale, consolidando la sua posizione come riconoscimento di eccellenza nel campo delle arti.

Firenze, 18 gennaio 2026 - Il Premio Zeffirelli ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, un riconoscimento che ne sottolinea il rilievo culturale e artistico nel panorama dello spettacolo italiano e internazionale. L’onorificenza si inserisce in un percorso volto a valorizzare l’eredità di Franco Zeffirelli, figura centrale della regia teatrale, operistica e cinematografica del Novecento, la cui visione estetica continua a esercitare un’influenza significativa sulle arti performative contemporanee. Istituito su iniziativa del presidente della Fondazione, Pippo Zeffirelli, il Premio nasce con l’obiettivo di celebrare e tramandare l’eredità artistica del Maestro, ponendo al centro l’eccellenza nella regia, nella scenografia e nei costumi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze il premio zeffirelli ha ricevuto la medaglia del presidente della repubblica

© Lanazione.it - Firenze, il Premio Zeffirelli ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica

Leggi anche: Ucraina, Zelensky ricevuto a Dublino dalla Presidente della Repubblica Connolly

Leggi anche: Nasce il Premio Franco Zeffirelli. Firenze celebra il suo maestro

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.