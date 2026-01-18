Firenze il Premio Zeffirelli ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica

Il Premio Zeffirelli di Firenze ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, un riconoscimento ufficiale che conferma il suo valore nel settore culturale e artistico. Questo attestato valorizza l'importanza del premio nel panorama dello spettacolo italiano e internazionale, consolidando la sua posizione come riconoscimento di eccellenza nel campo delle arti.

Firenze, 18 gennaio 2026 - Il Premio Zeffirelli ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, un riconoscimento che ne sottolinea il rilievo culturale e artistico nel panorama dello spettacolo italiano e internazionale. L'onorificenza si inserisce in un percorso volto a valorizzare l'eredità di Franco Zeffirelli, figura centrale della regia teatrale, operistica e cinematografica del Novecento, la cui visione estetica continua a esercitare un'influenza significativa sulle arti performative contemporanee. Istituito su iniziativa del presidente della Fondazione, Pippo Zeffirelli, il Premio nasce con l'obiettivo di celebrare e tramandare l'eredità artistica del Maestro, ponendo al centro l'eccellenza nella regia, nella scenografia e nei costumi.

