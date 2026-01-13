Nuceria Paganorum Half Marathon svelata la medaglia dei finisher | un simbolo di storia e identità

È stata annunciata la medaglia dedicata ai partecipanti della Nuceria Paganorum Half Marathon e della Memorial Franco De Maio. Un simbolo che rappresenta la storia e l’identità del territorio, premiando l’impegno di ogni atleta. Questa medaglia, consegnata ai finisher, si presenta come un elemento di riconoscimento e memoria, arricchendo l’esperienza di chi sceglie di affrontare questa corsa.

