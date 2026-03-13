Il gruppo Mapei ha aperto a Grâce-Hollogne, in Belgio, il suo primo stabilimento completamente automatizzato dedicato alla produzione di additivi per il calcestruzzo. L’inaugurazione si è svolta il 13 marzo 2026 e segna l’avvio di una nuova fase per l’azienda nel settore. La struttura rappresenta un investimento importante per la produzione di materiali chimici destinati all’edilizia.

Milano, 13 marzo 2026 – Il gruppo Mapei ha inaugurato a Grâce-Hollogne il suo nuovo sito produttivo per gli additivi per calcestruzzo. Si tratta per la multinazionale italiana fondata a Milano nel 1937 del suo primo stabilimento in Belgio e il cento-ottavo, a suo modo un record, a livello mondiale. Con questo investimento l'azienda rafforza infatti la propria presenza locale nel Paese, e compie un passo importante verso tempi di consegna più brevi e un minore impatto ecologico per il settore belga del calcestruzzo. Lo rende noto un comunicato della società, nel quale si precisa che lo stabilimento, il primo in Belgio, è un impianto completamente automatizzato, dove materie prime liquide e in polvere vengono dosate e miscelate con precisione secondo le formulazioni sviluppate dal Centro ricerche corporate in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Mapei apre in Belgio il suo primo stabilimento completamente automatizzato di additivi per il calcestruzzo

