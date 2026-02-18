Dall’Unisannio a La7 | Benedetta e il suo gin tonic automatizzato

Benedetta, studentessa di ingegneria elettronica all’Unisannio, ha portato il suo progetto di un gin tonic automatizzato in diretta su La7, rispondendo alla richiesta di un amico che voleva un drink rapido. Ha costruito un dispositivo capace di preparare il cocktail premendo un pulsante, usando componenti semplici e un software fatto in casa. Un esempio di come teoria e pratica possano incontrarsi facilmente, anche in un contesto televisivo.

Studiare ingegneria elettronica e applicarla alla quotidianità, trasformando formule e firmware in oggetti concreti, con un tocco di creatività. È il caso di Benedetta Sansone, studentessa magistrale in Electronics Engineering all'Unisannio, diventata protagonista di un simpatico siparietto televisivo grazie a un suo video diventato virale. Nel corso di Propaganda Live, in onda su LA7, è stato mostrato infatti uno dei contenuti pubblicati sulla sua pagina Instagram "Mess electronics": una "macchina per gin tonic" interamente progettata e realizzata da lei. Il video, che ha superato le 380mila visualizzazioni, mostra un sistema automatizzato capace di preparare il cocktail in modo preciso.