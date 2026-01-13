Langosteria apre il suo primo bar

Langosteria ha inaugurato il suo primo bar a Milano, situato in zona Montenapoleone, nel novembre scorso. Questa nuova apertura amplia l’offerta del noto locale, consolidando la sua presenza nel quartiere. La sede rappresenta un’ulteriore evoluzione della proposta gastronomica, mantenendo l’attenzione alla qualità e alla tradizione. Un punto di riferimento per chi desidera vivere un’esperienza di alta cucina in un ambiente raffinato e riservato.

Ha aperto lo scorso novembre la nuova sede di Langosteria in zona Montenapoleone, inaugurazione di cui avevamo già parlato su queste pagine. Oggi torniamo sul progetto per soffermarci su una delle novità più interessanti del locale: Ally’s Bar, primo spazio interamente dedicato alla mixology per il gruppo guidato da Enrico Buonocore, founder e CEO del brand, che contribuisce a rendere l’indirizzo del Quadrilatero un unicum nel suo genere. Ally’s Bar occupa il sesto piano dell’edificio (al quinto si sviluppa il ristorante vero e proprio, mentre al quarto troverà presto posto PEPE, altro format del gruppo) e già nel nome rende omaggio ad Alessandra Maestroni, moglie di Buonocore e appassionata di cocktail di alta scuola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Langosteria apre il suo primo bar Leggi anche: Apre nel quartiere Montenapoleone a Milano il ristorante che cambia Langosteria Leggi anche: Langosteria apre un nuovo locale, di successo dal giorno uno La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Langosteria apre il suo primo bar; Il nuovo store di Ecoalf è tutto fatto di carta e cartone. Langosteria apre il suo primo bar - Nella nuova sede in Montenapoleone del gruppo fondato e guidato da Enrico Buonocore c’è al sesto piano l’Ally’s Bar dedicato alla moglie Alassandra. ilgiornale.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.