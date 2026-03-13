La madre di Domenico | L’aumento delle donazioni degli organi mi riempie di gioia

La madre di Domenico ha espresso la sua soddisfazione per l’aumento delle donazioni di organi, dichiarando che questa notizia le provoca gioia. Ha raccontato di aver sempre creduto nella donazione e di aver sperato, fino all’ultimo momento, che suo figlio potesse ricevere un cuore nuovo. La donna ha condiviso queste parole dopo aver appreso i dati relativi alle donazioni recenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto “E’ una notizia che mi riempie di gioia. Ho sempre creduto nella donazione di organi, fino all’ultimo istante di vita di mio figlio ho chiesto e sperato che arrivasse un cuore nuovo. C’era il rischio che la tragedia di Domenico avesse un effetto negativo sulle donazioni, lo abbiamo temuto e invece non è stato così. E’ importante continuare ad avere fiducia nella buona sanità, nell’impegno quotidiano dei medici”. Così Patrizia Mercolino, madre del bimbo morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato, commenta con l’ANSA il dato sull’aumento delle donazioni d’organo dopo il caso di Domenico. “ La Fondazione intitolata a Domenico, che presenteremo il 18 marzo, intende anche promuovere la cultura del dono, della solidarietà, dell’attenzione a chi soffre”, aggiunge Patrizia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

