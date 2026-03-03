La rete dei trapianti al San Gerardo ha visto un aumento delle donazioni di organi. La morte improvvisa di un uomo ha coinvolto la sua famiglia e ha portato a un incremento delle donazioni nel nosocomio. La notizia ha suscitato attenzione tra il personale e la comunità locale, che si sono confrontati con l’evento. La situazione evidenzia l’attività di raccolta e assegnazione di organi presso l’ospedale.

La morte improvvisa di Francesco Longobardi ha lasciato un dolore profondo nella sua famiglia e nella comunità monzese, in particolare al San Gerardo, dove lavorava. Nel vuoto di una perdita inattesa, la sua decisione di donare gli organi ha assunto il valore di un gesto capace di trasformare la tragedia in una possibilità di vita per altre persone in attesa di trapianto. Un atto di generosità che si inserisce nel lavoro quotidiano del Coordinamento ospedaliero procurement (Cop) della Fondazione Irccs San Gerardo, una delle realtà più attive in Lombardia e in Italia. Nel 2025 l’Irccs ha confermato il proprio ruolo di riferimento nel sistema trapiantologico regionale e nazionale, consolidando un trend di crescita costante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rete dei trapianti al San Gerardo. Donazioni di organi in aumento

Donazioni tessuti in calo, la Lombardia nel 2026 potenzierà la rete dei trapiantiMilano, 8 gennaio 2026 – Nei giorni in cui tutta l’Italia è ancora scossa per la tragedia di Crans-Montana, la Lombardia studia un progetto per...

Lecco: record storico di donazioni di organi e tessuti nel 2025, una speranza per i trapianti. Cresce la consapevolezza.Il 2025 si è concluso con una notizia di grande rilievo per la sanità lombarda e, in particolare, per l’Asst Lecco: un numero di donatori di organi e...

Tutti gli aggiornamenti su San Gerardo

Temi più discussi: La rete dei trapianti al San Gerardo. Donazioni di organi in aumento; Il primo Centro trapianti in Palestina grazie a San Gerardo e Fondazione Maria Letizia Verga; Il dono di Francesco Longobardi che continua a vivere; Francesco Longobardi e quel gesto di generosità che ha cambiato la vita di alcune persone.

Trapianti in Palestina? Grazie alla Lombardia si puòL'Istishari Arab Hospital di Ramallah diventerà il primo centro palestinese in grado di realizzare trapianti di cellule staminali su bambini e adulti ... tempi.it

Trapianti polmonari, eccellenza Siena. L’obiettivo è potenziare la rete ToscanaSiena, 21 gennaio 2025 – Potenziare la rete regionale dei trapianti polmonari. Questo il tema al centro del meeting che si è svolto ad Arezzo, all’ospedale San Donato, su iniziativa dell’Ott, ... lanazione.it

San Gerardo, preghiamo insieme per tutti i bambini del mondo - facebook.com facebook