Sigfrido Ranucci sui palchi delle Marche con Diario di un trapezista | doppio appuntamento a Loreto e Ancona

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga ANCONA – Doppio appuntamento nelle Marche per Sigfrido Ranucci, 64enne giornalista romano da nove anni alla conduzione di Report, programma di approfondimento e inchieste di Rai 3. Lo spettacolo teatrale racconta un Sigfrido Ranucci segreto, parallelo a quello che siamo abituati a vedere in onda. Un reporter che per realizzare le sue inchieste ha dovuto fare delle scelte repentine che talvolta hanno condizionato per sempre la sua vita. I biglietti per le due date, il 28 marzo al PalaCongressi di Loreto e il 18 maggio al Teatro delle Muse di Ancona, sono già disponibili sulla piattaforma Ticketone. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Un Sigfrido Ranucci 'segreto' al Bobbio con “Diario di un trapezista”Il 31 marzo, Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, sarà a Trieste con lo spettacolo

“Vivo, ormai da anni, con la sensazione che possa accadermi qualcosa. Ma siccome non voglio paralizzarmi uso la tecnica del trapezista. I miei figli? Mi chiedono di mollare, ma non posso”: parla Sigfrido RanucciSigfrido Ranucci racconta di vivere con la paura di qualcosa che potrebbe succedere da un momento all’altro.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Diario di un trapezista. Ranucci inedito al Verdi: Dietro le mie inchieste; Libertà di informazione a rischio, Sigfrido Ranucci al Circolo della stampa di Pisa; Diario di un trapezista: Sigfrido Ranucci in scena al Teatro Corona di Quarto.

Ranucci sui precari di Report: «Giornalisti deportati». I sindacati «Parole inaccettabili»Il conduttore si riferiva ai precari della sua trasmissione che dopo l'assunzione saranno trasferiti nelle redazioni regionali ... msn.com

Sigfrido Ranucci: Giletti mi attacca perché Report fa ascolti, in un’altra Rai non sarebbe mai accadutoSigfrido Ranucci replica a Massimo Giletti dopo che il conduttore, nel corso del programma tv Lo Stato delle Cose, in onda su Rai 3 nella serata di ieri, lunedì 9 febbraio, ha mostrato uno scambio di ... tpi.it

Sigfrido Ranucci - facebook.com facebook