Acuto | i Carabinieri tra i banchi di scuola per la legalità

I Carabinieri della Compagnia di Anagni, guidati dal capitano Alessandro Dell’Otto, insieme ai militari della Stazione di Acuto, hanno incontrato gli studenti della scuola Santa Maria De Mattias per promuovere la cultura della legalità. L’evento si è svolto all’interno dell’istituto scolastico e ha visto la partecipazione degli studenti, ai quali sono state illustrate alcune attività e iniziative legate al rispetto delle regole.

Incontro con circa 50 studenti della scuola Santa Maria De Mattias per parlare di social network, bullismo e collaborazione con le forze dell’ordine All’incontro hanno preso parte complessivamente circa 50 alunni e alunne, coinvolti nel progetto denominato “contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità”. Nel corso del seminario i militari hanno affrontato diversi temi di grande attualità, soffermandosi in particolare sull’uso consapevole dei social network. Ampio spazio è stato dedicato anche a problematiche molto sentite tra i giovani, come il bullismo e il cyberbullismo, oltre ai rischi e alle insidie presenti in rete, con un focus specifico sul cosiddetto “dark web”. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Cultura della Legalità: i carabinieri protagonisti tra i banchi di scuola a Forino e AvellaNell’ambito delle iniziative promosse dall’Arma e concordate con gli Uffici Scolastici, proseguono nella provincia di Avellino gli incontri tra i... Violenza tra i banchi di scuola. Maxi rissa tra ragazzi al Malatesta. Per sedarla arrivano i carabinieriDue gruppi di studenti che si affrontano tra i corridoi della scuola tra spintoni e calci, qualcuno che crede di vedere spuntare una lama in mezzo... Approfondimenti e contenuti su Acuto i Carabinieri tra i banchi di.... Temi più discussi: Acuto: i Carabinieri tra i banchi di scuola per la legalità; Ceccano, Sorpreso con 50 grammi di cocaina in auto: uomo di 48 anni in carcere; Anagni, scontro tra quattro auto sull'Anticolana. Si aggrava il bilancio: muore una coppia di Piglio; Investe un uomo e si allontana senza soccorrerlo. Minacce di morte alla moglie, arrestato dai carabinieri ad AcutoUn uomo di 37 anni di Acuto è stato arrestato e messo ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico per controllarne i movimenti, in quanto ritenuto altamente pericoloso per la ex ... ilmessaggero.it Controlli e arresti nel Leccese: carabinieri in azione tra furti e controlli antimafiaLeggi su Sky TG24 l'articolo Controlli e arresti nel Leccese: carabinieri in azione tra furti e controlli antimafia ... tg24.sky.it Uso degli SGLT2-inibitori prima della chirurgia: meno danno renale acuto nei pazienti con diabete di tipo 2 cardiolinksalute.it/articolo/18384… #CardioLink #Salute • Area Salute per #pazienti Comprendere la salute, con parole semplici #diabet x.com AlpeCimbra Fis Children Cup: doppio acuto azzurro con Ceccarelli e Molling - facebook.com facebook