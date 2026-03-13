La guerra in Iran travolge anche la Formula 1 verso l’addio ai Gp in Arabia Saudita e Bahrein Rinvio o cancellazione | cosa può succedere

La guerra in Iran sta influenzando il calendario della Formula 1, con la possibilità di rinvii o cancellazioni di due Gran Premi programmati per il 2025 in Arabia Saudita e Bahrein. La situazione geopolitica nel Medio Oriente sta portando a valutazioni sulle tappe già annunciate, mentre gli organizzatori e la FIA monitorano attentamente gli sviluppi. La decisione finale dovrebbe essere presa nelle prossime settimane.

La Formula 1 è pronta a perdere due tappe del calendario 2025 davanti ai rischi sempre più alti per il Circus di sbarcare in Arabia Saudita e Baharein. Secondo quanto riportato da diverse testate internazionali, tra cui Sky Sport Germania e Marca, l’annuncio ufficiale della cancellazione dei Gran Premi nel Medio Oriente, previsti per il 12 e il 19 aprile, sarebbe solo questione di ore. Le voci circolavano già dal primo giorno dell’attacco all’Iran e trovano riscontro nella cancellazione della prima gara stagionale del Mondiale di endurance Wec, che si sarebbe dovuta correre in Qatar a fine marzo. Una fonte vicina al dossier, rimasta anonima, ha confermato all’Afp che le gare sui circuiti di Sakhir e Gedda «non si terranno nelle date previste» e che saranno «annullate o riprogrammate». 🔗 Leggi su Open.online

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F1: verso stop ai #Gp in Barhain e Arabia Saudita per la guerra in Iran. Ufficialità entro le prossime 48 ore x.com