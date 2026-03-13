la goldengas senigallia sfida la rivelazione virtus civitanova

La Goldengas Senigallia affronta la Virtus Civitanova in una partita valida per il campionato di basket. La sfida si svolgerà domenica alle ore 18 in trasferta. La squadra senigalliese arriva da una vittoria difficile contro il Val di Ceppo, mentre la Virtus Civitanova si presenta come una delle rivelazioni della stagione.

Dopo un match abbordabile, ma vinto faticosamente contro un Val di Ceppo in lotta per non retrocedere, la Goldengas Senigallia torna in trasferta domenica alle ore 18 e lo fa per uno scontro diretto al vertice contro l’altra rivelazione del campionato, la Virtus Civitanova. Se Senigallia sta facendo bene, Civitanova sta facendo anche meglio, e con 30 punti precede di 2 lunghezze i biancorossi, sui quali è in vantaggio negli scontri diretti avendo espugnato il PalaPanzini all’andata 75-81: è chiaro che un nuovo ko porterebbe la squadra di coach Gian Marco Petitto a 4 punti da quella di Domizioli e con in più lo scontro diretto sfavorevole 0-2 e dunque con l’impossibilità o quasi di superare la Virtus entro la fine della stagione regolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

