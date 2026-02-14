Baskérs esame di maturità a Senigallia | contro la Goldengas serviranno energia e umiltà

I Baskérs di Senigallia affrontano un esame di maturità contro la Goldengas, perché devono dimostrare energia e umiltà per superare una partita difficile. La squadra di Forlimpopoli, infatti, non può permettersi di rallentare, soprattutto dopo aver ottenuto due vittorie importanti nelle ultime partite. Il campionato di Serie B Interregionale non concede pause e ogni partita richiede concentrazione e determinazione.

Domenica alle ore 18, al PalaPanzini di Senigallia, i rossoneri faranno visita alla Goldengas, quinta forza del girone D e squadra tra le più in forma del momento Non c’è tempo per fermarsi in un campionato spietato come la Serie B Interregionale. Lo sanno bene i Chemifarma Baskérs Forlimpopoli, attesi da un altro banco di prova ad altissimo coefficiente di difficoltà dopo le due vittorie di prestigio conquistate nelle ultime giornate. Prima di archiviare il ciclo terribile dei big match, però, serviranno ancora novanta minuti di intensità pura. Domenica alle ore 18, al PalaPanzini di Senigallia, i rossoneri faranno visita alla Goldengas, quinta forza del girone D e squadra tra le più in forma del momento.🔗 Leggi su Forlitoday.it Atalanta, vietato sedersi sugli allori: contro la Cremonese è un esame di maturità L’Atalanta si prepara alla sfida contro la Cremonese con l’obiettivo di tornare a vincere in campionato. Omag-Mt, esame di maturità contro una big. Bellano: "A Milano da outsider, ma pronti a giocarci la partita" L’esame di maturità tra Omag-Mt e una grande squadra si gioca a Bellano, dove il team si prepara ad affrontare una sfida importante. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Baskérs, esame di maturità a Senigallia: contro la Goldengas serviranno energia e umiltà. Baskérs, esame di maturità a Senigallia: contro la Goldengas serviranno energia e umiltàNon c’è tempo per fermarsi in un campionato spietato come la Serie B Interregionale. Lo sanno bene i Chemifarma Baskérs Forlimpopoli, attesi da un altro banco di prova ad altissimo coefficiente di ... forlitoday.it Maturità 2026, ecco come cambia l’esame/ Orali, punteggi, condotta e Pecup: le novità nel Dm MaterieEsame di Maturità 2026 nel Decreto MIM firmato da Valditara: orali, condotta, Pecup e riduzione Commissioni. Ecco cosa cambia ... ilsussidiario.net