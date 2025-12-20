N ata nel 2006, la Giornata Mondiale dell’Orgasmo, detta anche Global Orgasm Day, si celebra anche il 21 dicembre, oltre al 31 luglio. Alla base l’invito a r iflettere sul benessere sessuale e su quello che l’orgasmo comporta, oltre soprattutto all’abbattimento di tabù e del cosiddetto orgasm gap, che come spesso accade va a discapito delle donne. Un argomento, quello dell’orgasmo soprattutto femminile, che necessita ancora di tanta conoscenza e discussione. Giornata mondiale dell’orgasmo: 5 libri che accendono il desiderio X Leggi anche › Vita da single: orgasmo femminile e i punti G, C e A. Cosa sono? Giornata Mondiale dell’Orgasmo, un argomento ancora pieno di tabù. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Il 21 dicembre si celebra la Giornata Mondiale dell'Orgasmo, un'occasione per conoscere meglio i suoi molti benefici

