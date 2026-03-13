All’Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra si è svolta la Giornata nazionale della Cura delle persone e del pianeta, un evento che ha visto la partecipazione delle scuole locali. L’iniziativa è stata organizzata per sensibilizzare sulla tutela dell’ambiente e del benessere umano, coinvolgendo studenti e rappresentanti dell’Unicef in un momento di riflessione condivisa.

BASTIA UMBRA Celebrata, all’Auditorium Sant’Angelo, la Giornata nazionale della Cura delle persone e del pianeta con la partecipazione delle scuole cittadine. Durante l’incontro, grazie al contributo delle dialogatrici Unicef, è stato presentato il progetto "La Scuola in una scatola", con la proiezione di video e testimonianze degli operatori impegnati nei contesti più fragili. Gli alunni sono stati accompagnati a comprendere il significato profondo del "prendersi cura", inteso come responsabilità verso le persone, la comunità e il pianeta. Attraverso esempi concreti e testimonianze, è stato evidenziato come, mentre nella nostra quotidianità... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Giornata della Cura. Incontro con l’Unicef

Articoli correlati

Oltre la cura: a Crecchio l’incontro delle famiglie della Reumatologia Pediatrica di Chieti con PediatriAmica e Babbo NataleUna giornata dedicata ai bambini, alla scienza e alla comunità: è questo il cuore dell’iniziativa ospitata nello storico Palazzo Monaco, nel borgo...

"La prevenzione come primo atto di cura": incontro in Provincia con esperti e istituzioniL’iniziativa vedrà il dialogo tra la consigliera regionale Valentina Ancarani e due figure di primo piano del settore sanitario “La salute al centro.

Approfondimenti e contenuti su Giornata della Cura

Temi più discussi: La Giornata della Cura. Incontro con l’Unicef; Premiazione del concorso La cura delle relazioni e le pari opportunità; Al Cuore del Diabete: riscrivere le regole della cura del diabete di tipo 2; Violenza su operatori sanitari: Ospedale Bambino Gesù, parte la campagna Il rispetto è la prima cura.

Savigliano e Marene, insieme per la giornata della Cura delle Persone e del PianetaL'appuntamento è andato in scena il 27 febbraio. Per resistere alla guerra bisogna riscoprire il valore della cura ... cuneodice.it

Studenti al canile di Collestrada per la Giornata della curaStudenti e docenti dell'istituto tecnico tecnologico Alessandro Volta sono stati protagonisti a Perugia della Giornata della cura delle persone e del pianeta, dedicata alla riscoperta e alla promozi ... ansa.it

La violenza non è parte della cura. In occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, i dati della professione infermieristica richiamano l'urgenza di una riflessione colle - facebook.com facebook