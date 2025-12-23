Oltre la cura | a Crecchio l’incontro delle famiglie della Reumatologia Pediatrica di Chieti con PediatriAmica e Babbo Natale
A Crecchio, presso il Palazzo Monaco, le famiglie della Reumatologia Pediatrica di Chieti hanno partecipato a un evento che ha unito scienza, comunità e solidarietà. Incontri tra medici, genitori e i momenti dedicati ai bambini hanno contribuito a rafforzare il supporto e la collaborazione, sottolineando l’importanza di un approccio integrato alla cura e al benessere dei piccoli pazienti.
Una giornata dedicata ai bambini, alla scienza e alla comunità: è questo il cuore dell’iniziativa ospitata nello storico Palazzo Monaco, nel borgo medievale di Crecchio, che ha visto riunirsi le famiglie dei piccoli pazienti della Reumatologia Pediatrica di Chieti per un evento di ascolto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Premiato l'articolo di ecografia pediatrica più letto al mondo: è del dottor Di Ludovico della Clinica Pediatrica di Chieti
Leggi anche: Dal 13 al 16 Novembre 2025, alla Torneria Tortona di Milano, la mostra "La bellezza ovunque ci accompagna - poesia per immagini da un reparto ospedaliero di riabilitazione pediatrica", a cura dell' Associazione Eva Maria ODV con le fotografie di Giulia Manelli. Foto per restituire alle donne e alle famiglie una vita oltre la sofferenza dei bambini
Oltre la cura: nuove frontiere in medicina estetica La medicina estetica oggi non è più solo correzione dell’inestetismo. È una disciplina medica integrata, in continua evoluzione, che incide profondamente sul benessere psicofisico della persona. Approccio pre - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.