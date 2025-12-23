Oltre la cura | a Crecchio l’incontro delle famiglie della Reumatologia Pediatrica di Chieti con PediatriAmica e Babbo Natale

A Crecchio, presso il Palazzo Monaco, le famiglie della Reumatologia Pediatrica di Chieti hanno partecipato a un evento che ha unito scienza, comunità e solidarietà. Incontri tra medici, genitori e i momenti dedicati ai bambini hanno contribuito a rafforzare il supporto e la collaborazione, sottolineando l’importanza di un approccio integrato alla cura e al benessere dei piccoli pazienti.

