La squadra della General si prepara a ricevere la visita di Caserta al PalaTriccoli. Il campionato di serie B nazionale è in pausa, poiché le finali di Coppa Italia Lnp si tengono al PalaFlaminio di Rimini. La partita tra le due formazioni è prevista dopo questa interruzione. La competizione riprenderà con questa sfida nel prossimo turno.

Campionato di serie B nazionale fermo per le finali di Coppa Italia Lnp al PalaFlaminio di Rimini (e, sia detto con il massimo rispetto. il 105 Stadium?!?) - sabato le semifinali Vigevano vs Livorno, Virtus Roma vs Montecatini, il giorno dopo alle 16.30 la finale - occhi degli addetti ai lavori puntati sull’unica gara da due punti in programma nel girone B. Ci riferiamo al recupero della 29esima giornata, quella che vedrà protagonisti General Contractor Jesi e Paperdi Juve Caserta (domenica al PalaTriccoli, palla a due alle 18) rinviata a seguito della convocazione dell’islandese Kristinn Palsson, da inizio anno in forza alla formazione jesina, nella nazionale del suo paese in occasione degli impegni per le qualificazioni mondiali del prossimo anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La General cerca conferme. Al PalaTriccoli c’è Caserta

