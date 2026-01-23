La General cerca l’impresa a Livorno

La General è alla ricerca di un'impresa a Livorno. Se anche voi non siete esperti di statistica o di formule complesse, nessun problema. Qui ci occupiamo di trovare soluzioni concrete e affidabili, mettendo al servizio dei nostri clienti professionalità e attenzione ai dettagli. La nostra esperienza ci permette di affrontare ogni progetto con serietà e competenza, garantendo risultati efficaci e duraturi.

Conoscete la legge dei grandi numeri? No? Poco male, lasciamo perdere formule di non facile cognizione del tipo piani cartesiani, variabili causali, distribuzioni di probabilità. Non è il caso. Basta sapere che, molto più banalmente, e chiedendo venia a matematici e professori esperti in materia che questa legge, applicata alle cose dello sport, suona piu o meno cosi: a gioco – appunto – lungo, è molto probabile che in un confronto sportivo di 40 minuti tra due squadre possa avverarsi un risultato opposto e contrario a quelli maturati fino a quel momento. E' il teorema, che non può rientrare tra le alchimie di un piano partita, ci macherebbe.

